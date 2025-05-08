شكرا لقرائتكم خبر عن 61.12 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط اليوم بعد هبوطها بأكثر من دولار في الجلسة الماضية مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة غموض حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند 61.12 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، أو 0.1 %، ليصل إلى 58.12 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .