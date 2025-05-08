شكرا لقرائتكم خبر عن سبينيس مصر تفتتح فرعها الثاني والثلاثين في مدينة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت سبينيس مصر فرعها الثاني والثلاثين، بمحافظة الدقهلية في عاصمتها مدينة المنصورة، ليصبح هو الفرع الثاني في خطة توسعات سبينيس لعام 2025، والتي تشمل حسب المخطط اضافة 8 فروع جديدة مع نهاية 2025 باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

ويأتي الفرع الجديد الذي يقع بشارع الجيش الشارع الرئيسى بمدينة المنصورة على مساحة 1400 متر مربع باستثمارات 80 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات سبينيس في قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعها الناجح في السوق المصري من ناحية ثانية عبر استثمارات وافتتاحات مستمرة شهدتها السنوات العشر الماضية، حيث استطاعت سبينيس خلال هذه الاعوام افتتاح 29 فرع جديد منتشرة في 11 محافظة فبالإضافة الي القاهرة افتتحت فروع لها في الغردقة والمنيا والمنوفية والغربية والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالي والقليوبية والعين السخنة بمحافظة السويس واخيرا بالدقهلية وهو ما يمثل انجازاً ضخماً بكافة المقاييس خاصة خلال الأعوام الخمس الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في تطبيق نظم ومفاهيم تجارة التجزئة الحديثة في معظم محافظات الجمهورية.



من ناحية أخرى تضرب سبينيس نموذجًا لمعنى الاستثمار الذي يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال تنشيط قنوات تداول السلع والمنتجات بما يساهم في تحفيز دوران عجلة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحرص عليه في خطتها التوسعية ليس فقط خلال العام الجاري، وإنما تمتد أيضًا على مدار السنوات التالية.



ووفق ما هو معتاد وما تحرص عليه سبينيس في فروعها كافة يتميز فرع سبينيس المنصورة بتنوع الأقسام ليشمل الغذائية، والكهربائية والمنزلية، وبذلك تكون سبينيس قد أرست مفهوم تجارة التجزئة الحديثة لأهالي مدينة المنصورة وكذلك المدن المجاورة، لا سيما وأن مثل هذه المناطق تعاني من ضعف القنوات التسويقية الخاصة بنموذج تجارة التجزئة الحديثة وما يوفره من تجربة تسوق فريدة وممتعة تشمل متطلبات واحتياجات المستهلك تحت سقف واحد بالإضافة إلي طرح المنتجات التي تتولي سبينيس تصنيعها تحت علاماتها التجارية و التي تحقق خفض مستدام في الأسعار يتراوح بين 20 إلى 25 % و يركز في جانب كبير منه علي السلع الغذائية و الاستراتيجية.



وقد شهد الفرع إقبالًا كثيفًا من قبل العملاء وأهالي المنصورة بالإضافة إلى قيادات ومديري سبينيس وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وقاطني المدينة.