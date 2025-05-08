شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبدأ جولة بمشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام"، بمدينة سانت كاترين بسيناء، واستهلها بتفقد مشروع محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي بها، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات المحطة ومنها غرفة التحكم، وتابع أعمال تنسيق الموقع، واستمع إلى شرح عن جميع المكونات، موجهاً بالانتهاء من كافة الأعمال في تنسيق الموقع وإطلاق التيار بكافة مكونات المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل أعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل أعمال التطوير والتوسع المستقبلى لمدينة سانت كاترين، حيث اشتمل على إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير "طبقاً للدراسات المستقبلية"، وتنفيذ خط الربط الهوائى جهد 220 ك. ف من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كم بإجمالي 313 برجا هوائيا، بالإضافة إلى أعمال شبكة الجهد المتوسط بإجمالي أطوال 123 كم كابلات، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة بإضافة 2 خلية و 2 ممانع قدرة 25 ميجا ف أ جهد 220 ك .ف للربط مع محطة سانت كاترين ، وإنشاء مباني المحولات والموزعات ومد الكابلات الأرضية.