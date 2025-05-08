شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 8-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025 استقرارا.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.84جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.