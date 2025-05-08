شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا عن إعداد موازنات البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول "إعداد موازنات البرامج والأداء" لعدد 20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد وخارجه، من بينهم: أ.د. خالد زكريا أمين، أستاذ الإدارة المالية الحكومية، ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، ود. أحمد عاشور، الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأ. محمد السبكي، ممثل وزارة المالية

وفي هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المعهد على رفع الوعي بمفهوم موازنة البرامج والأداء كأداة لتطوير الإدارة المالية العامة، وتمكين المشاركين من ربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية للمجلس القومي للسكان، وبناء قدراتهم على تصميم برامج ومشروعات قابلة للقياس والتقييم.

وأشار أ.د. أشرف صلاح الدين إلى أن البرنامج يهدف إلى تحديد وتحليل الأهداف الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج ومشروعات، والتمييز بين الموازنة التقليدية وموازنة البرامج والأداء، وإعداد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لكل مشروع، فضلًا عن تقدير التكاليف وربطها بالأنشطة والمخرجات، ومتابعة وتقييم الأداء من خلال التقارير الدورية.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، هي: الإطار المفاهيمي لموازنة البرامج والأداء، والتخطيط الاستراتيجي وربط الأهداف بالموازنة، ومؤشرات الأداء والمتابعة، والتقدير المالي وإعداد الموازنة، بالإضافة إلى التحديات والنجاحات في تطبيق موازنة البرامج والأداء.







