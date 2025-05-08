شكرا لقرائتكم خبر عن كريمي ناتيجيا: 23% من منتجات التأمين متناهى الصغر فقط وصلت للناس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أكدت كريمي ناتيجيا مديرة عمليات شبكة أكر أفريقيا للتأمين متناهى الصغر أن 23 % فقط من منتجات التأمين متناهى الصغر هى التى وصلت وصلت للناس ومازال هناك المزيد من الفرص.

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة فى سوق منتجات التأمين الزراعى ونحتاج للاستثمار فى هذا النشاط لحماية الآمن الغذائي وتوفير التغطية التامينية المناسبة للمزارعين وأسرهم.

وأكدت كريمي ناتيجيا خلال جلسات الحوار المتعلقة بالتأمين متناهى الصغر فى أفريقيا بمؤتمر التأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر والذى ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية هيئة الرقابة المالية على أهمية البيانات للرصد والتتبع وتطوير البرامج التى تغطى الكثير من المخاطر فى عمليات التأمين متناهى الصغر.