شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الدرع العربي» إلى 6.5 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة تراجع أرباح «المجموعة السعودية» إلى 18 مليون ريال في الربع الأول ارتفاع أرباح «البحري» إلى 532.8 مليون ريال في الربع الأول

- انخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 20,578 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبانخفاض بنسبة 27%.

- ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 85,579 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 27%.

- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 10,051 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 34%.

- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 521 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 23%.

- الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى مبلغ 2,733 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 39%

علاوة على ذلك، ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 229,764 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 37%.

يعود السبب في ارتفاع الارباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 3,044 ريال وبنسبة 44% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى الاسباب التالية:

- التحسن في نتائج خدمات التأمين لتبلغ 53,503 ريال مقارنة بـ (14,663) ريال للربع السابق، وهذا التحسن هو نتيجة للارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 56,677 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة14%. انخفاض في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 11,489 ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 3%. قابله ارتفاع في صافي مصاريف عقود اعادة التأمين مبلغ 54,820 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 4,070%.

- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 650 ريال مقارنة بالربع السابق وذلك بانخفاض قدره 3%.

- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 3,565 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 485%.

- الارتفاع في مصاريف العمليات التشغيلية الاخرى مبلغ 6,087 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 337. %

علاوة على ذلك، ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 332,075 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 65%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في الربع الأول من 2025 بنسبة 73% إلى 6.5 مليون ريال، مقابل 23.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب في انخفاض الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 19,725 مليون ريال وبنسبة 67% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الاسباب التالية:- ارتفاع إيرادات التأمين مبلغ 60,582 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 16%.- انخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 20,578 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبانخفاض بنسبة 27%.- ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 85,579 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 27%.- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 10,051 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 34%.- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 521 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 23%.- الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى مبلغ 2,733 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 39%علاوة على ذلك، ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 229,764 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 37%.يعود السبب في ارتفاع الارباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 3,044 ريال وبنسبة 44% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى الاسباب التالية:- التحسن في نتائج خدمات التأمين لتبلغ 53,503 ريال مقارنة بـ (14,663) ريال للربع السابق، وهذا التحسن هو نتيجة للارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 56,677 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة14%. انخفاض في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 11,489 ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 3%. قابله ارتفاع في صافي مصاريف عقود اعادة التأمين مبلغ 54,820 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 4,070%.- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 650 ريال مقارنة بالربع السابق وذلك بانخفاض قدره 3%.- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 3,565 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 485%.- الارتفاع في مصاريف العمليات التشغيلية الاخرى مبلغ 6,087 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 337. %علاوة على ذلك، ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 332,075 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 65%.