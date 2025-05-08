شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «المجموعة السعودية» إلى 18 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع الأول من 2025 بنسبة 35.7% إلى 18 مليون ريال، مقابل 28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى:- انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب انخفاض أسعار البيع وزيادة تكاليف اللقيم والطاقة، على الرغم من أن هناك تحسن في الكميات المباعة خلال الربع الحالي، نتيجة لوجود اعمال صيانة دورية مجدولة في الربع المماثل من العام الماضي.مع العلم بأن هناك:- انخفاض في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي.- ارتفاع في العائد من المرابحات الإسلامية.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بشكل رئيسي إلى:- ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب التوقف غير المجدول خلال الربع السابق لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، بالإضافة إلى تحسن أسعار بيع منتج الستايرين في الربع الحالي، وإلى وجود زيادة في الكميات المباعة.- انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.مع العلم بأن هناك:- ارتفاع في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعكس مخصصات زكوية خلال الربع الماضي، بلغت قيمتها 90 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة.