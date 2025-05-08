شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البحري» إلى 532.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 153 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

• ارتفاع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 65 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية للقطاع.

• انخفاض المصروفات التمويلية بمبلغ 16 مليون خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وقد حد من الارتفاع في صافي الربح ما يلي:

• انخفاض مجمل الربح في عدة قطاعات وبالأخص قطاع البحري للكيماويات والذي انخفض بمبلغ 97 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 18 مليون ريال، وقطاع البحري للبضائع السائبة بمبلغ 4 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية.

• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات التمويلية بمبلغ 18 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

• انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 11 مليون ريال وذلك بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 42 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية لبعض القطاعات، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

• انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 48 مليون ريال، وارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 14 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

في حين حد من الارتفاع في صافي الربح، انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 34 مليون ريال، وذلك بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في الربع الأول من 2025 بنسبة 17.6% إلى 532.8 مليون ريال، مقابل 452.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:• ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 153 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.• ارتفاع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 65 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية للقطاع.• انخفاض المصروفات التمويلية بمبلغ 16 مليون خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وقد حد من الارتفاع في صافي الربح ما يلي:• انخفاض مجمل الربح في عدة قطاعات وبالأخص قطاع البحري للكيماويات والذي انخفض بمبلغ 97 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 18 مليون ريال، وقطاع البحري للبضائع السائبة بمبلغ 4 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية.• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات التمويلية بمبلغ 18 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.• انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 11 مليون ريال وذلك بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:• ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 42 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية لبعض القطاعات، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بمبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.• انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 48 مليون ريال، وارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 14 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.في حين حد من الارتفاع في صافي الربح، انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 34 مليون ريال، وذلك بسبب تراجع المكاسب الرأسمالية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.