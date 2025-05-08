شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ميدغلف للتأمين» إلى 19.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) في الربع الأول من 2025 بنسبة 25.3% إلى 19.6 مليون ريال، مقابل 26.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغ صافي نتائج الاستثمارات للربع الحالي 12,407 مليون ريال، مقارنةً بـ 16,139 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 23.12%، ويعزى ذلك إلى انخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
- تراجع صافي نتائج خدمات التأمين إلى 10,076 مليون ريال للربع الحالي، مقارنةً بـ 23,096 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لتراجع اداء قطاعي تأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث مما قلل من أثر التحسن في اداء قطاع التأمين الصحي.
حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة بلغ 19,638 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 3,004 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها 553.728%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغ صافي نتائج الاستثمارات للربع الحالي 12,407 مليون ريال، مقارنةً بـ 5,401 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها 129.72%، ويعزى ذلك إلى التحسن في مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة.
- تحسن صافي نتائج خدمات التأمين إلى 10,076 مليون ريال للربع، مقارنةً بخسارة قدرها 12,631 مليون ريال في الربع السابق، ويعزى ذلك إلى تحسن أداء قطاع التأمين الصحي و المركبات بعد إعادة تسعير بعض الأعمال الرئيسية مع بداية الربع الأول، بالإضافة إلى التحسين في جانب التعامل مع المطالبات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغ صافي نتائج الاستثمارات للربع الحالي 12,407 مليون ريال، مقارنةً بـ 16,139 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 23.12%، ويعزى ذلك إلى انخفاض مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة.
- تراجع صافي نتائج خدمات التأمين إلى 10,076 مليون ريال للربع الحالي، مقارنةً بـ 23,096 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لتراجع اداء قطاعي تأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث مما قلل من أثر التحسن في اداء قطاع التأمين الصحي.
حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة بلغ 19,638 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 3,004 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها 553.728%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- بلغ صافي نتائج الاستثمارات للربع الحالي 12,407 مليون ريال، مقارنةً بـ 5,401 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها 129.72%، ويعزى ذلك إلى التحسن في مساهمة الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة.
- تحسن صافي نتائج خدمات التأمين إلى 10,076 مليون ريال للربع، مقارنةً بخسارة قدرها 12,631 مليون ريال في الربع السابق، ويعزى ذلك إلى تحسن أداء قطاع التأمين الصحي و المركبات بعد إعادة تسعير بعض الأعمال الرئيسية مع بداية الربع الأول، بالإضافة إلى التحسين في جانب التعامل مع المطالبات.