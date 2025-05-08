شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الخليجية العامة» إلى 23.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني في الربع الأول من 2025 بنسبة 314.4% إلى 23.8 مليون ريال، مقابل خسائر بـ25.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 3,922- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي.
كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 5,739- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي، وذلك بسبب الأسباب التالية:
• ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 22,132- مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 25% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
• انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 759 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 13.40-% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال مقارنة بـ 4,259 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 2,434- مليون ريال بنسبة 57.15-%.
• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,525- مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 1,081 مليون ريال بنسبة 42.81%.
بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 77,797- مليون ريال للربع السابق.
كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 78,997- مليون ريال للربع السابق، وذلك بسبب الأسباب التالية:
انخفاض في خسائر نتائج خدمات التأمين بمبلغ 19,287 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره -53.80%.
انخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 38,181 مليون ريال بانخفاض قدره 25.65-% مقارنة بالربع السابق.
انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 2,166 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 30.64-%.
• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 3,667 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 1,842 مليون ريال بنسبة 50.23-%.
• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,670- مليون ريال في الربع السابق، بتغير قدره 936- مليون ريال بنسبة 35.06%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 3,922- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي.
كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 5,739- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي، وذلك بسبب الأسباب التالية:
• ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 22,132- مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 25% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
• انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 759 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 13.40-% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال مقارنة بـ 4,259 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 2,434- مليون ريال بنسبة 57.15-%.
• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,525- مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 1,081 مليون ريال بنسبة 42.81%.
بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 77,797- مليون ريال للربع السابق.
كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 78,997- مليون ريال للربع السابق، وذلك بسبب الأسباب التالية:
انخفاض في خسائر نتائج خدمات التأمين بمبلغ 19,287 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره -53.80%.
انخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 38,181 مليون ريال بانخفاض قدره 25.65-% مقارنة بالربع السابق.
انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 2,166 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 30.64-%.
• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 3,667 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 1,842 مليون ريال بنسبة 50.23-%.
• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,670- مليون ريال في الربع السابق، بتغير قدره 936- مليون ريال بنسبة 35.06%.