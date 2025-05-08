شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الخليجية العامة» إلى 23.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 5,739- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي، وذلك بسبب الأسباب التالية:

• ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 22,132- مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 25% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

• انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 759 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 13.40-% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال مقارنة بـ 4,259 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 2,434- مليون ريال بنسبة 57.15-%.

• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,525- مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 1,081 مليون ريال بنسبة 42.81%.

بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 77,797- مليون ريال للربع السابق.

كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 78,997- مليون ريال للربع السابق، وذلك بسبب الأسباب التالية:

انخفاض في خسائر نتائج خدمات التأمين بمبلغ 19,287 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره -53.80%.

انخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 38,181 مليون ريال بانخفاض قدره 25.65-% مقارنة بالربع السابق.

انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 2,166 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 30.64-%.

• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 3,667 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 1,842 مليون ريال بنسبة 50.23-%.

• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,670- مليون ريال في الربع السابق، بتغير قدره 936- مليون ريال بنسبة 35.06%. الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني في الربع الأول من 2025 بنسبة 314.4% إلى 23.8 مليون ريال، مقابل خسائر بـ25.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 3,922- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي.كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 5,739- مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي، وذلك بسبب الأسباب التالية:• ارتفاع في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 22,132- مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 25% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.• انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 759 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 13.40-% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال مقارنة بـ 4,259 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 2,434- مليون ريال بنسبة 57.15-%.• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,525- مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 1,081 مليون ريال بنسبة 42.81%.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي مبلغ 22,582- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 77,797- مليون ريال للربع السابق.كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مبلغ 23,782- مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 78,997- مليون ريال للربع السابق، وذلك بسبب الأسباب التالية:انخفاض في خسائر نتائج خدمات التأمين بمبلغ 19,287 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره -53.80%.انخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 38,181 مليون ريال بانخفاض قدره 25.65-% مقارنة بالربع السابق.انخفاض في مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 2,166 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 30.64-%.• انخفاض في نتائج دخل الاستثمار إلى مبلغ 1,825 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 3,667 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 1,842 مليون ريال بنسبة 50.23-%.• ارتفاع في تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3,606- مليون ريال مقارنة بـ 2,670- مليون ريال في الربع السابق، بتغير قدره 936- مليون ريال بنسبة 35.06%.