شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات كبرى في السياحة السعودية تغري المستثمرين العالميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حديث عن توقعات قوية لنمو قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، الذي يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4% حتى عام 2028، متجاوزًا معدلات النمو في الأسواق العالمية مثل أوروبا وآسيا والأمريكيتين. ويأتي هذا النمو بدعم من رؤية السعودية 2030 والمشاريع السياحية العملاقة والاستثمار المتزايد في البنية التحتية السياحية.

106 آلاف غرفة فندقية جديدة قيد الإنشاء

بحسب تقرير "إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة"، بلغ عدد الغرف الفندقية قيد التشغيل حاليًا في السعودية نحو 160 ألف غرفة، مع خطط لإضافة 106 آلاف غرفة جديدة بحلول 2028. وبهذا، ستستحوذ المملكة على ما يقارب 58% من إجمالي المعروض الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

السعودية تتجاوز أهداف رؤية 2030 في السياحة

حققت الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أطلقتها المملكة في 2016، نتائج تفوق التوقعات؛ حيث بلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في 2023، متجاوزة الهدف المعلن في الرؤية (10% بحلول 2030).

نمو ملحوظ في إيرادات الفنادق وزيارات السياح

منذ إطلاق التأشيرة السياحية عام 2019، سجلت المملكة نموًا في الزيارات الدولية بنسبة 14.4%، في حين ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 9% سنويًا. كما تصدّرت المملكة إقليمياً من حيث معدل نمو RevPAR بنسبة 28%، متجاوزة بذلك أوروبا والأمريكيتين.

فرص واعدة في المدن الناشئة

سلّط التقرير الصادر عن «جيه إل إل» الضوء على إمكانيات الاستثمار في مدن مثل الطائف والأحساء، اللتين تستقطبان نحو 23% من إجمالي الزوار، رغم محدودية المعروض الفندقي فيهما، والذي لا يتجاوز 30%. وهذا يفتح الباب أمام المستثمرين للدخول في أسواق سياحية واعدة تعاني من نقص في الخدمات.