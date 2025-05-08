شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أكوا باور» إلى 427.15 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• (1) ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات.

• (2) ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.

• (3) تراجع مصروفات الانخفاض في القيمة.

• (4) ارتفاع رصيد الضريبة المؤجلة.

وقد قابل هذه الزيادة جزئيا ما يلي:

• (1) ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع.

• (2) ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

• (3) ارتفاع المصروفات التمويلية.

• (4) انخفاض الإيرادات الأخرى.

انخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2025 بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 ويعود هذا بشكل رئيسي إلى:

• (1) الانخفاض في استرداد القيمة الذي تم إثباته خلال هذا الربع بالمقارنه مع الربع السابق.

• (2) ارتفاع المصروفات التمويلية.

• (3) انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.

• (4) انخفاض رصيد الضريبة المؤجلة.

وقد قابل هذه الانخفاضات جزئياً:

• (1) ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات

• (2) انخفاض المصروفات العمومية والإدارية

• (3) ارتفاع الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أكوا باور في الربع الأول من 2025 بنسبة 44.2% إلى 427.15 مليون ريال، مقابل 296.17 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2025 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024 ويعود هذا بشكل رئيسي إلى:• (1) ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات.• (2) ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.• (3) تراجع مصروفات الانخفاض في القيمة.• (4) ارتفاع رصيد الضريبة المؤجلة.وقد قابل هذه الزيادة جزئيا ما يلي:• (1) ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع.• (2) ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.• (3) ارتفاع المصروفات التمويلية.• (4) انخفاض الإيرادات الأخرى.انخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2025 بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 ويعود هذا بشكل رئيسي إلى:• (1) الانخفاض في استرداد القيمة الذي تم إثباته خلال هذا الربع بالمقارنه مع الربع السابق.• (2) ارتفاع المصروفات التمويلية.• (3) انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.• (4) انخفاض رصيد الضريبة المؤجلة.وقد قابل هذه الانخفاضات جزئياً:• (1) ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات• (2) انخفاض المصروفات العمومية والإدارية• (3) ارتفاع الإيرادات الأخرى.