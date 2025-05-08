شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «سابتكو» إلى 20 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

1. ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.

2. تحقيق أرباح في مشروع مشترك.

3. ارتفاع الأرباح في شركة زميلة.

4. ارتفاع دخل التمويل.

5. انخفاض تكاليف التمويل.

6. تسجيل انخفاض أقل في قيمة الذمم المدينة التجارية.

علماً بارتفاع تكلفة الإيرادات، المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتوزيع، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

1. ارتفاع تكلفة الإيرادات.

2. ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.

3. انخفاض دخل التمويل.

4. ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

علماً بارتفاع الإيرادات والايرادات الأخرى، وانخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أرباح في مشروع مشترك. كما تضمن الربع السابق تسجيل انخفاض في موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وانخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) في الربع الأول من 2025 بنسبة 587% إلى 10 مليون ريال، مقابل خسائر بـ48.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:1. ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.2. تحقيق أرباح في مشروع مشترك.3. ارتفاع الأرباح في شركة زميلة.4. ارتفاع دخل التمويل.5. انخفاض تكاليف التمويل.6. تسجيل انخفاض أقل في قيمة الذمم المدينة التجارية.علماً بارتفاع تكلفة الإيرادات، المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتوزيع، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى.يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:1. ارتفاع تكلفة الإيرادات.2. ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.3. انخفاض دخل التمويل.4. ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.علماً بارتفاع الإيرادات والايرادات الأخرى، وانخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أرباح في مشروع مشترك. كما تضمن الربع السابق تسجيل انخفاض في موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وانخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.