شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بوبا العربية» إلى 380.2 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في الربع الأول من 2025 بنسبة 5.8% إلى 380.2 مليون ريال، مقابل 359.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 443,698 مليون ريال مقابل 416,123 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 6,63%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 380,232 مليون ريال مقابل 359,423 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 5,79%، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 389,808 مليون ريال مقابل 338,479 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 15,16٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسينات في إدارة المطالبات، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات، وخاصة تقدم حلول شهر رمضان، والذي تم تقليصه جزئيا بالاعتراف بعامل الخسارة خلال الربع الأول من عام 2025.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 351,186 مليون ريال مقابل 321,601 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 9,20٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسينات في إدارة المطالبات، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات، وخاصة تقدم حلول شهر رمضان، والذي تم تقليصه جزئيا بالاعتراف بعامل الخسارة خلال الربع الأول من عام 2025.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 186,217 مليون ريال مقابل 158,144 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 17,75٪.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 12,715 مليون ريال مقابل 12,109 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 5٪.
تم تقليص هذه التغيرات الايجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 106,420 مليون ريال مقابل 75,731 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 40,52٪، والتي تعكس بشكل رئيسي الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية التشغيلية والكوادر الداخلية، بالإضافة إلى وجود إيرادات أخرى غير متكررة في العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 451,133 مليون ريال مقابل 300,343 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 50,21٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 6,440,958 مليون ريال مقابل 7,249,442 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 11,15٪.
بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 443,698 مليون ريال مقابل 70,311 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 531,05٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 380,232 مليون ريال مقابل 45,693 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 732,14٪، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 389,808 مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ 19,702 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 2,078.52٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 351,186 مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ 44,617 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 887.11٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 186,217 مليون ريال مقابل 157,686 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 18,09٪.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 12,715 مليون ريال مقابل 12,403 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 2,52٪.
تم تقليص هذه التغيرات الايجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغت المصاريف التشغيلية خلال الربع الحالي 106,420 مليون ريال مقابل 55,161 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 92,93%، والتي تعكس بشكل رئيسي موسمية المصاريف التشغيلية.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 451,133 مليون ريال مقارنة مقابل خسائر بمبلغ 101,659 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، اي بارتفاع قدره 543,77٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 6,440,958 مليون ريال مقابل 3,346,539 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 92.47%.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 443,698 مليون ريال مقابل 416,123 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 6,63%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 380,232 مليون ريال مقابل 359,423 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 5,79%، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 389,808 مليون ريال مقابل 338,479 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 15,16٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسينات في إدارة المطالبات، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات، وخاصة تقدم حلول شهر رمضان، والذي تم تقليصه جزئيا بالاعتراف بعامل الخسارة خلال الربع الأول من عام 2025.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 351,186 مليون ريال مقابل 321,601 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 9,20٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسينات في إدارة المطالبات، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات، وخاصة تقدم حلول شهر رمضان، والذي تم تقليصه جزئيا بالاعتراف بعامل الخسارة خلال الربع الأول من عام 2025.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 186,217 مليون ريال مقابل 158,144 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 17,75٪.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 12,715 مليون ريال مقابل 12,109 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 5٪.
تم تقليص هذه التغيرات الايجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 106,420 مليون ريال مقابل 75,731 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 40,52٪، والتي تعكس بشكل رئيسي الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية التشغيلية والكوادر الداخلية، بالإضافة إلى وجود إيرادات أخرى غير متكررة في العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 451,133 مليون ريال مقابل 300,343 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 50,21٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 6,440,958 مليون ريال مقابل 7,249,442 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 11,15٪.
بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 443,698 مليون ريال مقابل 70,311 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 531,05٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 380,232 مليون ريال مقابل 45,693 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 732,14٪، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 389,808 مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ 19,702 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 2,078.52٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 351,186 مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ 44,617 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 887.11٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 186,217 مليون ريال مقابل 157,686 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 18,09٪.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 12,715 مليون ريال مقابل 12,403 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 2,52٪.
تم تقليص هذه التغيرات الايجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغت المصاريف التشغيلية خلال الربع الحالي 106,420 مليون ريال مقابل 55,161 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 92,93%، والتي تعكس بشكل رئيسي موسمية المصاريف التشغيلية.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 451,133 مليون ريال مقارنة مقابل خسائر بمبلغ 101,659 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، اي بارتفاع قدره 543,77٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 6,440,958 مليون ريال مقابل 3,346,539 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 92.47%.