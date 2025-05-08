شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة للتأمين» تتكبد خسائر بـ35.4 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (35.65-) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين بـمبلغ 11.75 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 56.60 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.

2- إضافة إلى ذلك ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع في إجمالي المخصصات الفنية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 164.97 مليون ريال مقارنة بمبلغ 133.95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 23.16%.

بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي (35.64-) مليون ريال مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة بمبلغ (1.75-) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 1,936.57%.

بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للعام الحالي (35.42-) مليون ريال مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة بمبلغ 2.75 مليون ريال للربع السابق، وتعود الأسباب الرئيسية لتكبد الشركة لصافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة للربع السابق إلى:

1- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (35.65-) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين والتي بلغت 2.82 مليون ريال للربع السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 3.69 مليون ريال مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.

2- إضافة إلى ذلك ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع في إجمالي المخصصات الفنية مقارنة بالربع السابق.

3- كما ارتفع صافي مصاريف تمويل التأمين للربع الحالي بمقدار 1.16 مليون ريال حيث بلغت 1.28 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 0.12 مليون ريال للربع السابق.

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 164.97 مليون ريال مقارنة بمبلغ 119.28 مليون ريال للربع السابق أي بارتفاع قدره 38.30%. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة سلامة للتأمين التعاوني، للخسارة في الربع الأول من 2025، مسجلة صافي خسارة قدرها 35.4 مليون ريال، مقابل أرباح بـ10 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود الخسارة إلى:1- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (35.65-) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين بـمبلغ 11.75 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 56.60 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.2- إضافة إلى ذلك ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع في إجمالي المخصصات الفنية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 164.97 مليون ريال مقارنة بمبلغ 133.95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 23.16%.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي (35.64-) مليون ريال مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة بمبلغ (1.75-) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 1,936.57%.بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للعام الحالي (35.42-) مليون ريال مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة بمبلغ 2.75 مليون ريال للربع السابق، وتعود الأسباب الرئيسية لتكبد الشركة لصافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة للربع السابق إلى:1- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (35.65-) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين والتي بلغت 2.82 مليون ريال للربع السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 3.69 مليون ريال مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.2- إضافة إلى ذلك ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع في إجمالي المخصصات الفنية مقارنة بالربع السابق.3- كما ارتفع صافي مصاريف تمويل التأمين للربع الحالي بمقدار 1.16 مليون ريال حيث بلغت 1.28 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 0.12 مليون ريال للربع السابق.بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 164.97 مليون ريال مقارنة بمبلغ 119.28 مليون ريال للربع السابق أي بارتفاع قدره 38.30%.