شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سايكو» تقفز 344% إلى 14.24 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح للأسباب الرئيسية التالية:

- بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 13,714 مليون ريال، مقابل 5,581 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 146%.

- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 2,303 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 48%.

- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 16,756 مليون ريال، مقابل 3,208 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

ووفقا للبيان، بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 15,812 مليون ريال مقابل 10,698 مليون ريال للربع السابق، و يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:

- بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 13,714 مليون ريال، مقابل 8,057 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 70%.

- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 1,854 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 43%.

- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 16,756 مليون ريال، مقابل 31,075 مليون ريال للربع السابق. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) في الربع الأول من 2025 بنسبة 344.2% إلى 14.24 مليون ريال، مقابل 3.20 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح للأسباب الرئيسية التالية:- بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 13,714 مليون ريال، مقابل 5,581 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 146%.- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 2,303 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 48%.- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 16,756 مليون ريال، مقابل 3,208 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.ووفقا للبيان، بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 15,812 مليون ريال مقابل 10,698 مليون ريال للربع السابق، و يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:- بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 13,714 مليون ريال، مقابل 8,057 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 70%.- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 1,854 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 43%.- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 16,756 مليون ريال، مقابل 31,075 مليون ريال للربع السابق.