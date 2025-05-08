الاقتصاد

انخفاض أرباح «تالكو» إلى 21.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «تالكو» إلى 21.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في الربع الأول من 2025 بنسبة 6.5% إلى 21.6 مليون ريال، مقابل 23.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى الزيادة في تكلفة الإيرادات وزيادة المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة وزيادة تكلفة التمويل على الرغم من زيادة إيرادات النشاط الرئيسي وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروفات الزكاة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي البالغ (21.61) مليون ريال مقارنة مع (21.90) مليون ريال للربع السابق إلى انخفاض الإيرادات عن الربع السابق على الرغم من انخفاض تكاليف الإيرادات وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وانخفاض المصروفات العمومية وانخفاض خسائر الذمم المدينة وانخفاض مصاريف التمويل مع زيادة مصروف الزكاة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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