شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد مخاوف التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تنامي المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، في وقت يترقّب فيه المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة خلال الأيام المقبلة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 3392.90 دولارًا للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتبلغ 3399.80 دولارًا للأوقية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.2% لتسجل 32.85 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 982.81 دولارًا. في المقابل، تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 969.93 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا الأداء في ظل توترات اقتصادية وتجارية عالمية، ما يدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب.