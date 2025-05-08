شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروع يتميز بقربه من موقف العاشر من رمضان الجديد وجامعة الابتكار ومستشفى العاشر من رمضان الجامعي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات مشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حالياً بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم طرحه ضمن أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية، موجهاً بالتخطيط والتنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع لتوفير مختلف سبل الراحة للمستفيدين بالوحدات.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن وحدات المشروع كاملة التشطيب بعدد 520 وحدة سكنية "مرحلة أولى" بمساحات تصل إلى 154 مترا مربعا، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن تجمع عمراني ’’كمبوند’’ يحقق الخصوصية والرفاهية ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى منظومة كاميرات تغطى مساحة الكمبوند بأكمله والتجمع يحاط بسور حديدي وشجري.

وقال: يتميز الموقع العام للمشروع بقربه من موقف العاشر من رمضان الجديد، وكارفور هايبر ماركت العاشر، وجامعة الابتكار، وفندق وسينما دايموند ومستشفى العاشر من رمضان الجامعي .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط من 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة العاشر من رمضان.

ولتحميل كراسة الشروط عبر موقع بنك التعمير والإسكان من خلال الرابط التالي:

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ويعد مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، ضمن المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.