شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار مقابل الجنيه المصرى ، داخل البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، اليوم الخميس 8-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.57 جنيه للشراء ،و 50.71 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.