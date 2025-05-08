شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ35.825 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي اعلناه ترامب . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.950 دينار
عيار 22 سجل 37.525 دينار
عيار 21 سجل 35.825 دينار
عيار 18 سجل 30.700 دينار
عيار 14 سجل 23.875 دينار
عيار 12 سجل 20.475 دينار
الاونصة1273.675 دينار
الجنيه الذهب286.650 دينار
الأونصة بالدولار3387.42 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمى.
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