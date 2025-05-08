شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لتعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا ضمن فعاليات البعثة التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء ودية تعكس عمق العلاقات المصرية الجنوب إفريقية، أقام المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، رئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا، عشاء عمل رسمي مساء الأربعاء 7 مايو 2025، للوفد المصري المشارك في بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب إفريقيا، والتي تُنظَّم خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري.

شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من الجانبين، من الجانب المصري، شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأستاذ علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري ورئيس الوفد المصري، إلى جانب الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس ومدير إدارة معلومات التصدير، وممثلي 30 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية.

أما من الجانب الجنوب إفريقي، فحضر عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة، من بينهم آلان موكوكي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، وحامد المولا، ممثل الهيئة الوطنية لعلامة الحلال، وهاردن راتشيسويو، مفوض الهيئة القومية للمستهلك، ولويزا بوتيليزي، مديرة إدارة إفريقيا بوزارة التجارة الجنوب إفريقية، إضافة إلى توماس مادزيفا، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية.

دار النقاش خلال اللقاء حول فرص تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الجنوب إفريقي، والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه المصدرين المصريين، إضافة إلى آليات تسريع تسجيل منتجات الألبان المصرية في الأسواق المحلية. كما تضمن اللقاء توجيه دعوة رسمية من الجانب المصري للجانب الجنوب إفريقي للمشاركة في معرض "فوود أفريكا"، المقرر عقده في القاهرة خلال ديسمبر 2025.

ويعد هذا اللقاء خطوة عملية نحو تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، كما يعكس رغبة قوية في توسيع آفاق التعاون التجاري، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يخدم أهداف التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية ويدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA).



