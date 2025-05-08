شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الاجتماعى: سحب الشقق من مواطنين مر عليهم 6 أشهر ولم يستلموا وحداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادرة داخل وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعى قرر سحب كافة الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى "سكن لكل المصريين حاليا" من المواطنين الذين مر على تعاقدهم 6 أشهر ولم يقوموا باستلام الواحدات الخاصة بهم.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن القرار هدفه لشغل كافة الوحدات السكنيه، حتى لا يتم غلقها، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المفترض أنهم في حاجة للوحدة السكنية وفى حال عدم شغلها يكون بذلك يرغب في المتاجرة بها، وهو ما لا يسمح به قانون الإسكان الاجتماعى.

وأشارت المصادر، إلى أن القرار تم إرساله لكافة أجهزة المدن الجديدة، وذلك لتنفيذه من خلال اللجان القضائية من ناحية، ومن ناحية أخرى مراجعة كافة محاضر الاستلام، والعقود، والتعرف على على الوحدات التي لم يتم تسليمها حتى الآن، ومخاطبة المواطنين حتى لا يتم سحب الوحدات بشكل رسمي أو توقيع غرامة.