شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ فى تأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأخير من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، حيث بلغ عدد الشركات نحو 903 شركة، مقارنة بـ 597 شركة فقط خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس تنامي النشاط الاستثماري في القطاع وديناميكية بيئة الأعمال الداعمة لريادة الأعمال التكنولوجية، وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حصلت عليها الخليج 365.

ورغم هذا الارتفاع الكبير في عدد الكيانات الجديدة، فقد شهدت رؤوس أموال هذه الشركات استقرارًا نسبيًا، حيث بلغت 712.35 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2024، مقابل 709.07 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

ويظهر ذلك استمرار ثقة المستثمرين في القطاع، بالتزامن مع التحولات الرقمية التي تشهدها البلاد، وزيادة الطلب على الخدمات التقنية والبنية التكنولوجية.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بسياسات تحفيزية تتبناها الدولة لتعزيز التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات، ويعزى هذا النمو إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية، إلى جانب مبادرات دعم ريادة الأعمال والتوسع في خدمات البنية التحتية الرقمية.

كما ساهمت برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الشركات الناشئة، وتوفير حوافز تمويلية وتدريبية، ما شجع المزيد من رواد الأعمال على دخول سوق الاتصالات والخدمات الرقمية، وقد انعكس ذلك على ارتفاع عدد الشركات التي يتم تأسيسها سنويًا في القطاع، خاصة في مجالات مثل البرمجيات، وخدمات الإنترنت، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية.

يأتي هذا النشاط في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وهو ما يجعل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.