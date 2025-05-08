شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يترقب اختبار مستوى جديد.. سعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المحلية، وتحديداً عيار 21، اختراقاً لمستوى 4800 جنيه للجرام خلال تعاملات أمس، ليستقر أعلاه حتى صباح اليوم الخميس، 8 مايو 2025، ما يعزز احتمالات مواصلة الصعود واستهداف مستوى 4900 جنيه فى الأجل القصير، رغم احتمالات التراجع المؤقت خلال جلسات التداول الحالية.

وفى المقابل، شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً في السوقين المحلي والعالمي اليوم، بالتزامن مع تذبذب أداء عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على معنويات المخاطرة في الأسواق الآسيوية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,720 جنيهًا



وفي تعليقه على تحركات السوق، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن التراجع الطفيف في أسعار الذهب محلياً يعكس التطورات العالمية، خصوصاً في ظل استقرار الأسواق رغم تصاعد التوترات السياسية. وأضاف: "الهدوء النسبي في الأسواق الدولية خفّض من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما تسبب في هذا التراجع المؤقت".

وأوضح واصف أن السوق المحلي لا يزال يشهد طلباً مستمراً على السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار، مشيراً إلى أن "حالة الترقب تسيطر على حركة البيع والشراء انتظاراً لوضوح اتجاهات الأسعار عالمياً".

وفي سياق متصل، أظهر تقرير "التزامات المتداولين" الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للأسبوع المنتهي في 29 أبريل، انخفاضاً في عقود الشراء الآجلة للذهب من جانب المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 18,519 عقداً مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تراجعت عقود البيع بنحو 6,459 عقداً، ما يعكس تراجعاً في زخم المضاربات خلال الفترة الأخيرة.