شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 59.59 للشراء من بنك مصر اليوم الخميس 8-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 08 مايو 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصرى، فى التعاملات المسائية اليوم الخميس 8-5-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.57 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

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