شكرا لقرائتكم خبر عن الوقود والأسمدة يتصدران قائمة أهم السلع المصرية المصدرة إلى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال الفترة الأخيرة.

وبلغت قيمة الصـادرات المصرية لليونان 1.1 مليار دولار خـلال عام 2024، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار خلال عـام 2024، مقابل 657 مليون دولار خلال عام 2023، ليصل إجمالى التبادل التجاري إلى 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2023.

وتناولت بيانات الجهاز بالانفو جراف أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان والتي توزعت كما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 645 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 104 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 85 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليونان كما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 276 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 132 مليون دولار.

3. فواكه واثمار بقيمة 54 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليــون دولار خــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات ٤ اليونانيين العاملين بمصر 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، كما بلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 13.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 6.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .