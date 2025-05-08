شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ‏القاهرة الأولى فى عدد المركبات المرخصة بـ2.7 مليون مركبة حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات نشرة حصـر ‏المركبات المرخصة لعام 2024، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، من حيث عدد المركبات المسجلة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت عدد المركبات بها 2,7 مليون مركبة بنسبـة 25,9٪ من إجمالي المركبات المرخصى، يليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,5 مليـون مركبة بنسبة 14,2٪ من الإجمالي.

وحلت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 745,6 ألف مركبة بنسبة 7,2٪ من الإجمالي، أما محافظة جنوب سيناء جاءت في المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عـدد المركبات بها 44,6 ألف مركبة بنسبة 0,4٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024.

وسجل إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية نحو 10,41 ملايين مركبة في 31/12/2024، مقابل 9.95 مليون مركبة في 31/12 /2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7٪.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,7 مليون سيارة بنسبة 55,1 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيـث بلغت 5,4 ملـيون سيارة بنسبة 94,5 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 299,8 ألف سيارة بنسبة 5,2٪ وأقلهـا سيارات مؤقتة بعدد 189سيارة.

وبلغ إجمـالي عدد الأتوبيسات المرخصة 174,6 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2024 وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولى بعدد 72,8 ألف أتوبيس بنسبة 41,7٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيرة بعــدد 12,9 ألف أتوبيس بنسبة 7,4٪ من إجمالي عدد الاتوبيسات.

وبلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطـورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 12,5% مـن إجمالي المركبات فــي 31/12/2024 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنسـبة 92,4%، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 99,0 ألف مقطـورة بنسبة 7,6 % مـن إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات في 31/12/2024.