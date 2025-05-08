شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية اليوم الخميس 8-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 08 مايو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في السوق المصرى، خلال أخر تعاملات بنكية. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.57 جنيه للشراء، و 50.71 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.66 جنيه للشراء.

50.76 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

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