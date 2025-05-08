تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 61.12 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تعافيها جزئيًا من موجة بيع حادة مطلع الأسبوع، حيث تحول تركيز الأسواق إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المنتظرة الأسبوع المقبل.

هبط سعر خام برنت عند التسوية بمقدار (1.03) دولار، أي بنسبة (1.66%)، ليصل إلى (61.12) دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (1.02) دولار، أو (1.73%)، مسجلًا (58.07) دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا أدنى مستوياتهما في أربع سنوات هذا الأسبوع، بعد قرار تحالف أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من تخمة في المعروض بالتزامن مع تأثير الرسوم الأمريكية على الطلب العالمي.

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