الاقتصاد

تراجع أسعار النفط ترقبًا للمحادثات بين الولايات المتحدة والصين

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

تراجع أسعار النفط ترقبًا للمحادثات بين الولايات المتحدة والصين

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط ترقبًا للمحادثات بين الولايات المتحدة والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تعافيها جزئيًا من موجة بيع حادة مطلع الأسبوع، وتحول تركيز الأسواق إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المنتظرة الأسبوع المقبل لحل أزمة الرسوم الجمركية المتبادلة.
وهبط سعر خام برنت عند التسوية بمقدار 1.03 دولار، أي بنسبة 1.66%، ليصل إلى 61.12 دولار للبرميل.
فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار، أو 1.73%، مسجلًا 58.07 دولار للبرميل.
وكان الخامان سجلا أدنى مستوياتهما في 4 سنوات هذا الأسبوع، بعد قرار تحالف أوبك بلس تسريع زيادة الإنتاج، ما أثار مخاوف من تخمة في المعروض بالتزامن مع تأثير الرسوم الأمريكية على الطلب العالمي.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا