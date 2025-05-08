شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط ترقبًا للمحادثات بين الولايات المتحدة والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تعافيها جزئيًا من موجة بيع حادة مطلع الأسبوع، وتحول تركيز الأسواق إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المنتظرة الأسبوع المقبل لحل أزمة الرسوم الجمركية المتبادلة.

وهبط سعر خام برنت عند التسوية بمقدار 1.03 دولار، أي بنسبة 1.66%، ليصل إلى 61.12 دولار للبرميل.

فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار، أو 1.73%، مسجلًا 58.07 دولار للبرميل.

وكان الخامان سجلا أدنى مستوياتهما في 4 سنوات هذا الأسبوع، بعد قرار تحالف أوبك بلس تسريع زيادة الإنتاج، ما أثار مخاوف من تخمة في المعروض بالتزامن مع تأثير الرسوم الأمريكية على الطلب العالمي.