شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوقين المحلي والعالمي ثباتاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق 8 مايو 2025، وذلك في ظل تذبذب سعر عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، دون أن ينعكس هذا التصعيد بشكل كبير على معنويات المستثمرين في آسيا.

وجاءت الأسعار المسجلة مساء اليوم كالتالى:

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب 38720 جنيها

وفي هذا السياق، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن التراجع في أسعار الذهب محلياً يأتي انعكاساً مباشراً لتحركات السوق العالمية، موضحاً أن "حالة الهدوء النسبي في الأسواق رغم التوترات الجيوسياسية قلصت من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ساهم في هذا التراجع بشكل مؤقت".



وأضاف واصف أن السوق المحلي ما زال يشهد حالة من الترقب في ظل تحرك السعر العالمي، مع استمرار الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار.

وأظهر تقرير "التزامات المتداولين" الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للأسبوع المنتهي في 29 أبريل، انخفاضاً في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بنحو 18,519 عقداً مقارنة بالأسبوع السابق، في حين تراجعت عقود البيع بنحو 6,459 عقداً، ما يعكس فتوراً في وتيرة المضاربات على الذهب خلال الفترة الأخيرة.