شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير مصانع النحاس المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

تُعد صناعة النحاس من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، نظرًا لتعدد استخداماته في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقة المتجددة، مما يعزز من فرص التصدير ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وتُعتبر شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من أبرز الشركات في هذا المجال.

تأسست عام 1935، وتُعد من أقدم وأهم الكيانات الصناعية في مصر. شهدت الشركة تطورًا ملحوظًا في أدائها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادراتها نحو 255 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 116.2 مليون جنيه في العام المالي 2022/2023، مما يعكس نموًا كبيرًا في حجم الصادرات.



بحسب المصادر تعمل الشركة حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تتضمن هذه الخطة استثمارات بقيمة 125 مليون جنيه حتى يونيو المقبل، بهدف إنشاء فرن دوار وتحديث ماكينات البثق وإحلال وتجديد الفرن القديم وتحديث قسم المسبوكات بالقاهرة .



أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تطوير شركة النحاس المصرية لدعم المنتج المحلي وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صناعة النحاس تُعد قطاعًا واعدًا، خاصة في إمكانية التوسع في مبيعات التصدير وفتح أسواق جديدة، نظرًا لاستخداماته المتعددة وأهميته في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة



وبحسب المهندس محمد السعداوي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية فإن شركة مصانع النحاس المصرية.



حققت الشركة إيرادات نشاط جاري بلغت 2910938 ألف جنيه عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 1682307 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023، بينما بلغ صافي الربح 75552 ألف جنيه عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 58971 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023.

أضاف السعداوي أنه جارى إعادة تأهيل مسبك النحاس الأصفر: قامت شركة مصانع النحاس المصرية بإعادة تأهيل مسبك النحاس الأصفر وذلك منذ يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024 وذلك بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه.

كما تعمل شركة مصانع النحاس المصرية حالياً على إعادة تأهيل مسبك النحاس الأحمر وذلك منذ أغسطس 2024 ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ في يونيو 2025 وذلك بتكلفة 15 مليون جنيه.