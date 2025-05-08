شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ38720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38720 جنيها

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.