الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 8 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 8 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 مايو 2025 تطور ملحوظ خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.71 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.59 جنيه للشراء.
50.59 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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