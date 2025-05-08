شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 8 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 مايو 2025 تطور ملحوظ خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.71 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز