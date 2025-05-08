شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: دور مهم لشركات قطاع الأعمال فى مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن عبد الغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركات القابضة المعدنية تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات "حياة كريمة" من خلال مساهماتها في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية ضمن شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار عبد الغني إلى أن شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها تشارك بفعالية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، حيث توفر مواسير المياه والغاز اللازمة لتطوير القرى، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة، مما انعكس على تحسن المؤشرات المالية للشركة ولشقيقها شركة المطروقات بدعم كبير من المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة .

وأضاف أن شركة مصر للألومنيوم تساهم في توفير منتجات الألومنيوم المستخدمة في مشروعات البنية التحتية، مثل الكابلات الكهربائية والمكونات المعدنية، مما يدعم تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية.

كما أشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تسهم في توفير السبائك المستخدمة في صناعة المعدات والآلات اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"، مما يعزز من توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد عبد الغني أن هذه المساهمات تعكس التزام شركات القابضة المعدنية بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في صعيد مصر ،مشيرًا إلى أن هذه الشركات تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات المشروعات القومية.



وأوضح أن مشاركة شركات القابضة المعدنية في مشروعات "حياة كريمة" تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز من دور الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

واختتم عبد الغني تصريحه بالتأكيد على أن النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية تدعم جهود شركات القابضة المعدنية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وتعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.