شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.. هل تتغير أسعار الذهب اليوم الخميس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السوقين المحلى والعالمى تغيرات محدودة خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق 8 مايو 2025، وذلك فى ظل تذبذب سعر عيار 21، الأكثر تداولًا فى السوق المصرية، ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، دون أن ينعكس هذا التصعيد بشكل كبير على معنويات المستثمرين فى آسيا.

وجاءت الأسعار المسجلة مساء اليوم كالتالي:

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 38,720 جنيهًا

ورغم التصعيد العسكرى بين الجانبين الهندى والباكستانى، فإن الأسواق الآسيوية لم تُظهر تأثرًا واضحًا، ما أدى إلى تراجع محدود فى أسعار الذهب، نتيجة استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفى السياق ذاته، أظهر تقرير "التزامات المتداولين" الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للأسبوع المنتهى فى 29 أبريل، انخفاضًا فى عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بنحو 18,519 عقدًا مقارنة بالأسبوع السابق، فى حين تراجعت عقود البيع بنحو 6,459 عقدًا، ما يعكس فتورًا فى وتيرة المضاربات على الذهب خلال الفترة الأخيرة.