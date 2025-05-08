شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تبدأ خطة لتركيب عداد فلكى بأعمدة الإنارة للحد من سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه أصدر تعليمات بحضر ومراجعة أعمدة الإنارة التابعة لإدارة المحليات بنطاق عمل الشركة للتأكد من سلامة عدادات الكهرباء المسئولة عن محاسبة الاستهلاكات الخاصة بهذه الأعمدة لتحصيلها من المحليات.

وأوضح البيلي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك خطة شاملة لتركيب عدادات فلكية تتولى فصل التيار ليلا وإعادته نهارا وحساب الاستهلاك الفعلى للإنارة العام، موضحا أن هذه الخطة تستهدف محاربة سرقات التيار الكهربائي من الإنارة العامة التى تكبد قطاع الكهرباء خسائر مالية ضخمة.

وتابع البيلي خطة عمل الشركة تستهدف خفض نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي من 20% إلى 12% ، موضحا أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة و القطاع خسائر مالية كبيرة سواء نتيجة عدم تحصيل قيمة الطاقة المباعة أو نتيجة التعديات على مهمات الكهرباء والتسبب فى إتلافها.

وأشار البيلي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لجميع قطاعات الشركة لضبط سارقى التيار الكهربائي و تحرير محاضر ضدهم و استرداد حق الدولة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بسرعة تركيب العدادات الكودية للمخالفين بدلا من نظام الممارسة.



