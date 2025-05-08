الاقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت معدل الفائدة الرئيسي

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واس - واشنطن 0 تبليغ

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت معدل الفائدة الرئيسي

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الدمام - شريف احمد - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
وأشار البنك المركزي الأمريكي في بيان صدر عقب اجتماعهم الشهري بشأن السياسة النقدية، إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأوضح أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة، قررت تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب تنامي البطالة وارتفاع التضخم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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