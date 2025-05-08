شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت معدل الفائدة الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.

وأشار البنك المركزي الأمريكي في بيان صدر عقب اجتماعهم الشهري بشأن السياسة النقدية، إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وأوضح أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة، قررت تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب تنامي البطالة وارتفاع التضخم.