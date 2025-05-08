الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس- نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات الأربعاء.
وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداول مرتفعًا بواقع 22.84 نقطة، أو بنسبة (0.41) بالمئة، ليصل إلى (5629.75) نقطة.

ارتفاع المؤشرات

وأضاف المؤشر "ناسداك" المجمع (45.43) نقطة، أي ما يعادل (0.26) بالمئة، مسجلًا (17735.09) نقطة عند الإغلاق.
وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار (274.69) نقطة، أو بنسبة (0.67) بالمئة، لينهي التداول عند (41103.69) نقاط.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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