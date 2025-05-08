شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات الأربعاء.وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداول مرتفعًا بواقع 22.84 نقطة، أو بنسبة (0.41) بالمئة، ليصل إلى (5629.75) نقطة.وأضاف المؤشر "ناسداك" المجمع (45.43) نقطة، أي ما يعادل (0.26) بالمئة، مسجلًا (17735.09) نقطة عند الإغلاق.وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار (274.69) نقطة، أو بنسبة (0.67) بالمئة، لينهي التداول عند (41103.69) نقاط.