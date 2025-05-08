شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. مباحثات سعودية فرنسية للتعاون في التعدين والمعادن والان نبدء بالتفاصيل

نقل التقنية التعدينية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف -في العاصمة الفرنسية باريس اليوم- المندوب الوزاري لتوريد المعادن والفلزات الاستراتيجية الفرنسي بنيامين غاليزو، وبحث معه تطوير التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في قطاع التعدين والمعادن.وأكد اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعدين، واستغلال الفرص المتبادلة في مجال المعادن الحيوية، منوهًا بالدور المحوري لبناء الشراكات الدولية في تعزيز استدامة قطاع التعدين العالمي.وناقش الاجتماع فرص تبادل الخبرات ونقل التقنية التعدينية بين البلدين، وعزز الالتزام المشترك بتقوية مرونة سلاسل الإمداد، ودعم النمو المستدام في قطاعي التعدين والمعادن الحرجة في كلا البلدين، خاصة مع إعلان مجلس الوزراء السعودي بالأمس موافقته على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة.وأشار اللقاء إلى دور قطاع التعدين في تنويع اقتصاد المملكة، وما يمثله من ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية وفقًا لرؤية 2030، واستعرض مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والفرص النوعية التي تتيحها، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار التعديني بالمملكة، إضافة إلى الممكنات والحوافز المقدَّمة لتسهيل ممارسة الأعمال.ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية المندوبَ الوزاري إلى توريد المعادن والفلزات الاستراتيجية الفرنسية للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي ستقام في العاصمة الرياض خلال شهر يناير المقبل.