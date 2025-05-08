شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3226.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر الذهب اليوم



عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

عيار14: 3226.75 جنيها للجرام

الجنيه الذهب: 38720 جنيها

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.



