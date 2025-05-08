شكرا لقرائتكم خبر عن 50.59 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الخميس 8 مايو 2025 أمام الجنيه فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 مايو 2025، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.71 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.59 جنيه للبيع.

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