شكرا لقرائتكم خبر عن مع التوترات الجيوسياسية.. تطورات حركة سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق عالمياً ومحلياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 7 مايو 2025، مع تطورات جيوسياسية بين الهند وباكستان وسط تذبذب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر وكذلك تذبذب البورصة العالمية.

أسعار الذهب المسجلة مساء اليوم:

عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4840 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,720 جنيهًا

على الصعيد الجيوسياسي تصاعدت التوترات الجيوسياسية في آسيا مع تصعيد العمل العسكري بين الهند وباكستان، لكن يبدو أن هذا التصعيد لم يكن له تأثير يذكر على معنويات المخاطرة في آسيا عمومًا وهو ما انعكس على تراجع مستويات الذهب.



تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 29 ابريل، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 18519 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 6459 عقدا.