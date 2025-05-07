شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. ارتفاع البورصة في تونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس في البورصة التونسية تونانداكس تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة (0,46%) ليصل عند (11366,92) نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة (6,277) مليون دينار تونسي وسط ارتفاع أسهم (26) شركة مدرجة بالبورصة وانخفاض أسهم (14) أخرى، واستمرت أسهم (14) شركة على ثبات.أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة (0.26 %)، عند (17.611,85) نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة (0.29 %)، ليستقر عند (1.435,29) نقطة، في حين سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة (0.3 %) بمجموع (1.206,65) نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة (0.24 %) بمجموع (16.879,21) نقطة، وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو (311) مليون درهم مغربي، فيما بلغت رسملة البورصة ما يقارب (920) مليار درهم مغربي.