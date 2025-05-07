شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5530 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 07 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5530 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4840 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4149 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38720 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
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