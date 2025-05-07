أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقناة للتوكيلات الملاحية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.2 مليار ورقة مالية بقيمة 6 مليارت جنيه، عبر تنفيذ 140.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.31%، والعرب على 7.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190.7 مليون جنيه، 465 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 440.9 مليون جنيه، 168 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 39711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 14267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 9482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12850 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3301 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12120 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

بريميم

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب المصدرة لعدد 150 مليون سهم بقيمة 21 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وجهينة للصناعات الغذائية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 900 سهم، 3100 سهم، 3 آلاف سهم، 223.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 15 ألف سهم، 20 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 500 ألف سهم، 6950 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة بريميم هيلثكير جروب عدد 6.5 مليون سهم.

كما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجوجرين للاستثمار اللزراعي والتنمية، والعربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 500 ألف سهم، 19 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 87.7 ألف سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن بيع المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، عدد 26.6 مليون سهم بسعر 9.06 جنيه بقيمة إجمالية 241.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 7.65% إلى 5.113%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، عن بيع المساهم Premium diagnostics LLC UAE، عدد 14.4 مليون سهم بسعر 0.14 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 21.03% إلى 20.945%، ونفذت الصفقة من خلال شركة السمسرة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 28.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 22.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.104 مليار جنيه مقارنة مع 1.052 مليار جنيه بنسبة نمو 5%.

ففي قطاع البنوك، حقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 758.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 596.5 مليون جنيه، بنسبة نمو 27%.

وفي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت الشركة العربية للصناعات الهندسية، مبيعات بلغت 57.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 بنسبة انخفاض 15.02%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 75%.

عتاقة

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، عن موافقة مجلس الإدارة على رد ما استلامه من القرض الحسن المقدم من المساهم الرئيسي، بإجمالي مبلغ 1.99 مليون دولار.