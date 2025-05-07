شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. ارتفاع الروبل وصعود بورصة موسكو عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع (14.80) نقطة، ما نسبته (0.52%)، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2834.87) نقطة.بدوره، أنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة (0.65%)، ما يعادل (7.17) نقاط، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1104.42) نقاط.حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 95 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.9644 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 99 كوبيكًا، ليبلغ 91.9169 روبل، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.2155 روبل.