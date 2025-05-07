شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. انخفاض البورصة البريطانية وتباين أداء الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3337) دولار أمريكي، بانخفاض (0.26%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1761) يورو بنسبة (0.02%).أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.38%).وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (32.83) نقطة، ليصل عند مستوى (8564.59) نقطة.